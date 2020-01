Bruno Lage fez questão de elogiar a exibição do reforço Julian Weigl após a vitória do Benfica em Paços de Ferreira (0-2). Nesta terça-feira, através do seu site oficial, os encarnados reforçaram a nota positiva com a apresentação de um número vistoso do médio alemão no Estádio Capital do Móvel.



Weigl teve eficácia total nos passes longos em Paços de Ferreira, acertando as quatro tentativas no jogo. Para além disso, foi o segundo com maior número de interceções na equipa do Benfica, com nove, apenas atrás de Ferro (dez).



Rafa, com quatro dribles bem sucedidos em cinco tentativas, e Gabriel, com 12 recuperações de bola, também são destacados pelos encarnados.



