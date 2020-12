Figura: Rafa arrasador

Grande primeira parte de Rafa Silva, com uma assistência, um golo e, acima de tudo, uma enorme disponibilidade para levar toda a equipa para o ataque, com um jogo vertical e verdadeiramente destruidor para a defesa algarvia. O Benfica jogou praticamente ao ritmo do pequeno médio que, cada vez que arrancava com a bola nos pés, provocava um verdadeiro caos na defesa da equipa de Paulo Sérgio. No primeiro golo serviu Darwin de bandeja, depois marcou ele próprio o segundo, no culminar de uma jogada em que levou tudo à frente e foi feliz nos ressaltos, com a bola a ficar à sua disposição antes de bater Samuel. Foi também Rafa que arrancou o livre, marcado por Grimaldo, que permitiu a defesa da noite a Samuel. Na segunda parte, Rafa perdeu rendimento e, com ele, toda a equipa.

Momento: Darwin ao poste

Já depois de ter quebrado um jejum de seis jogos sem marcar, o avançado uruguaio desperdiçou uma oportunidade flagrante para acabar com o jogo, logo a abrir a segunda parte. Depois de um excelente trabalho de Taarabt, o uruguaio ficou no coração da área, apenas com Samuel pela frente, mas atirou demasiado colocado, levando a bola a acertar no poste. O avançado voltou a ter mais uma oportunidade flagrante que voltou a desperdiçar, mas desta vez estava em posição irregular. Já no segundo tempo, Darwin procurou acelerar o jogo, mas chegou muitas vezes à área sem o apoio dos companheiros.

Outros destaques:

Grimaldo

Num lado Rafa, no outro Grimaldo. O lateral ultrapassou muitas vezes Everton para descer até à linha de fundo e cruzar. Foi isso que fez logo a abrir o jogo, num lance em que Darwin, em excelente posição, não conseguiu aproveitar. Tal como Rafa, esteve muito intenso ao longo da primeira parte, mas também quebrou na segunda.

Everton

Jogo muito fraco do brasileiro que nem apareceu no melhor período do Benfica. Esteve sempre longe do jogo, como foi evidente num dos poucos lances em que teve bola, já na segunda parte, em que se desentendeu com Darwin e deixou a bola escapar pela linha de fundo.

Taarabt e Weigl

Os dois médios foram, a par de Rafa, o espelho da equipa. Enquanto estiveram bem, a equipa esteve bem, mas, como diz Jesus, nem um, nem outro duram os noventa minutos. Weigl esteve muito bem a recuperar, com destaque para o lance do primeiro golo. Taarabt ainda durou até meio da segunda parte, com destaque para uma assistência para Darwin, mas também acabou por esgotar-se.

Anzai

O japonês começou a extremo direito e acabou o jogo como lateral esquerdo, mas sempre a subir pelo flanco.

Beto

Entrou muito bem no jogo, no melhor período do Portimonense e está definitivamente ligado ao golo dos algarvios.