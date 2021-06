O guarda-redes Rafael Bracali renovou contrato com o Boavista para a época 2021/2022, confirmou esta sexta-feira o clube axadrezado, em comunicado no seu sítio oficial.

O atleta de 40 anos – cumpridos no passado dia 5 de maio – parte para a quarta temporada consecutiva no clube portuense, ao qual chegou no verão de 2018, oriundo do Arouca, clube que representara durante três anos.

Bracali, que chegou ao futebol português em 2006 para representar o Nacional, esteve cinco épocas nos madeirenses e rumou ao FC Porto em 2011/2012, tendo depois passado na época seguinte pelo Olhanense. Esteve depois dois anos na Grécia, ao serviço do Panetolikos, antes do retorno a Portugal para jogar no Arouca.