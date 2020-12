O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) confirmou a suspensão de um jogo ao guarda-redes do Farense, Rafael Defendi, após ter recusado o recurso colocado pelo emblema algarvio, sobre o castigo que surgiu após a expulsão em Alvalade.

Defendi tinha sido suspenso um jogo e multado em 62 euros na sequência do cartão vermelho visto no duelo do passado sábado, contra o Sporting, a contar para a 10.ª jornada da I Liga. A ação disciplinar aconteceu no lance que originou o penált convertido por Sporar e que deu a vitória aos leões, por 1-0.

Rejeitado o recurso por parte do CD, Defendi é mesmo baixa nos algarvios para o jogo deste domingo, frente ao Paços de Ferreira e que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.