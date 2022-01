A FIGURA: Rafael Martins

Marcou nos dois últimos jogos e como não há duas sem três, o avançado brasileiro voltou a fazer o gosto ao pé, carimbando três pontos para o Moreirense. Jogo de luta entre os centrais vizelenses, andou muitas vezes afastado da baliza adversária, mas quando a oportunidade surgiu não desperdiçou com um remate certeiro de pé esquerdo. O atacante de 32 anos chegou à meia dúzia de golos esta época.

O MOMENTO: golo de Rafael Martins (59’)

Erro defensivo do Vizela: Kiki esticou demais o passe para Samu, com o médio a deixar fugir o esférico. Yan Matheus aproveitou a deixa e subiu com a bola, dando depois para Rafael Martins. No seu habitat natural, o brasileiro ganhou posição com o corpo e rematou para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Abdu Conté

Fez o que quis pelo lado esquerdo, ganhando várias vezes o duelo a Igor Julião. Foi das suas ações que o Moreirense somou mais lances de perigo com o lateral canhoto a tirar vários cruzamentos perigosos para a área. Saiu debilitado fisicamente na segunda parte.

Marcos Paulo

Com o Vizela algo perdido em campo, o capitão andou numa correria desenfreada no setor intermediário a tentar equilibrar forças perante uma forte reação à perda por parte do adversário. Rematou com perigo em cima do intervalo.

Filipe Soares

O Moreirense ganhou vários duelos, teve mais bola e o médio dispôs de espaço para soltar a sua criatividade. Por vezes deslumbrou-se com o espaço e com as facilidades, exagerando nas iniciativas individuais.

Kiko Bondoso

Esteve muito longe daquilo que pode fazer, mas ainda assim, numa noite em que o coeltivo claudicou, a espaços o atacante tentou fazer a diferença com rasgos individuais. Sem sucesso.