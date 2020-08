Rafik Guitane, médio ofensivo de 21 anos, será reforço do Marítimo até ao final da época, sabe o Maisfutebol.

Guitane é internacional sub-17 e sub-19 por França, tendo participado nos Europeus destas categorias em 2016 e 2018.

Na última época, Rafik Guitane participou em quatro jogos pelo Rennes, equipa que concluiu a Liga francesa no terceiro lugar, atrás do campeão PSG e do Marselha de André Villas-Boas.

Trata-se do segundo reforço do Marítimo para a nova época, depois Fumo Tamuzo, proveniente do Avenir Béziers, também de França.