Figura: Rafik Guitane

O médio franco-argelino voltou a ser aposta de Vasco Seabra e voltou a mostrar qualidades ara mexer com o jogo ofensivo do Marítimo. Ainda abusa de alguma individualidade em certos momentos, mas Guitane acaba por trazer uma dinâmica diferenciada à equipa verde-rubra. Diante do Vizela, não só imprimiu criatividade no meio campo e ao ataque, como também juntou o seu nome aos marcadores.

Momento: 45+1 minutos

O Marítimo já controlava o jogo, mas a expulsão de Nuno Moreira dificultou ainda mais a tarefa de Álvaro Pacheco e dos vizelenses. Admoestado com vermelho direto após uma agressão a Cláudio Winck, o médio obrigou a que o Vizela tivesse de repensar a estratégia. Com os golos do Marítimo na segunda parte, e com menos um elemento em campo, os minhotos tiveram dificuldades quando se viram obrigados a correr atrás do prejuízo.

Outros destaques:

André Teles

Sem inventar, bom no posicionamento, certo no passe, o jovem médio madeirense, de 24 anos, respondeu da melhor maneira à chamada de Vasco Seabra. Habitualmente utilizado na equipa B do Marítimo, o madeirense não desperdiçou a oportunidade e quem viu o jogo mal lhe notou a inexperiência de I Liga. Há males que vêm por bem, e André Teles pode aproveitar as ausências dos colegas de setor para se impor como opção viável para o meio campo verde-rubro.

Cláudio Winck

Num jogo em que se notaram alguns lapsos no eixo da defesa, o lateral brasileiro foi bem mais regular que os companheiros de setor. Destacando-se na defesa, também não se coibiu de ajudar no ataque, e embora não sendo o seu melhor jogo, o brasileiro acabou por assinar uma exibição combativa e solidária com a equipa.

Samu Silva

O médio português foi um dos pêndulos do meio campo vizelense. Com qualidade e critério, foi ajudando a consolidar o jogo da sua equipa e esteve em particular destaque nos momentos em que o Vizela esteve por cima e a discutir o jogo. Bom no passe e com inteligência a jogar.

Koffi Kouao

O lateral direito do Vizela foi um dos homens mais inquietantes para a defensiva maritimista, dando muito trabalho no seu corredor. Travou uma batalha interessante, sobretudo com Victor Costa.