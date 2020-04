Cinco temporadas no FC Porto, de 2003 a 2008, quatro campeonatos nacionais e uma Liga dos Campeões. José Bosingwa foi um dos convidados do dia no programa 'FC Porto em Casa', ao lado do amigo Raul Meireles, e contou várias histórias da temporada com o treinador Co Adriaanse.



Bosingwa fez 31 jogos com o treinador holandês. «Todos os jogadores sofreram com o Co Adriaanse. A parte boa é que ele tratava todos os jogadores da mesma forma. Para mim ele era um génio, só falhava na relação humana. Se o vi uma vez a rir-se, acho que foi muito», contou Bosingwa.



A pré-época de 2005 foi especialmente dolorosa. «O Adriaanse quis contratar o Kuyt e o Hesselink, dois avançados holandeses. Acabou por entrar em choque com a direção e quem pagava eram os jogadores. Uma vez marcou um treino às três da tarde, logo a seguir ao almoço, e todos os jogadores se recusaram a sair do autocarro. Houve treinos em que vi vários jogadores a vomitar.»



Numa conversa cheia de gargalhadas, Bosingwa deixou uma revelação surpreendente. O antigo internacional português ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões no tempo de José Mourinho, mas nenhum desses plantéis foi o melhor que apanhou no Dragão.



«O melhor plantel que apanhei no FC Porto foi o da época 04/05 [o ano de Victor Fernandez e José Couceiro]. Não sei como não fomos campeões, tínhamos grandes opções para todos os lugares. Foi nessa época que o mister José Couceiro apostou em mim a lateral. Não me esqueço mais das palavras dele: ‘Se um dia quiseres ganhar muito dinheiro no futebol, vais ter de ser lateral’.»



Bosingwa aproveitou uma má fase do grego Seitaridis para começar a ganhar a posição. «No início não gostei da ideia, mas comecei a achar piada com o tempo. Tinha muita velocidade e gostava de sair embalado.»



Sobre o amigo Raul Meireles, Bosingwa aproveitou para elogiar o estilo. Com alguma ironia, claro. «Adoro o estilo do Raul Meireles. É aquilo que ele é. Tenho a certeza que antes deste direto esteve meia hora a arranjar o cabelo com a escova.»



Outras revelações de Bosingwa:



Melhor golo no FC Porto: «O meu melhor golo foi um de cabeça ao Alverca, quando já tínhamos garantido o campeonato. Foi o meu único golo de cabeça nos seniores.»



Festejos em Londres num Benfica-FC Porto: «Fui com o Raul a um restaurante em Londres ver um Benfica-FC Porto. 80 por cento das pessoas eram benfiquistas. Na mesa ao lado da nossa estava o Villas-Boas e a equipa técnica dele no Chelsea. O Benfica marcou e as pessoas vieram festejar para cima de nós, a provocar. Quando o FC Porto marcou o golo da vitória, acho que pelo Guarin, saltei e dei um murro na mesa. Até saltou. Acabei por ir a correr para a casa de banho.»



Fim da carreira: «Voltei à seleção com 32 anos, depois dos problemas com o Paulo Bento, mas estive uma lesão grave no joelho antes do Euro2016. Isso afetou-me e achei que não valia mais a pena continuar. Comecei a pensar na minha filha, nos meus pais e quis voltar a Portugal.»



Melhor futebolista: «O melhor futebolista com quem joguei foi o Deco. Não é segredo para ninguém. O que ele fez pelo FC Porto foi um absurdo. O Cristiano é um dos melhores de todos os tempos, mas no contexto do Porto foi o Deco.»