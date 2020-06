O Benfica, na habitual newsletter diária, publicada no site do clube, aborda o jogo com o Tondela e insurge-se contra os incidentes que se verificaram mais tarde, primeiro com o apedrejamento do autocarro da equipa, a caminho do Seixal, depois com os atos de vandalismos na casa do treinador Bruno Lage, bem como da dos jogadores Pizzi e Rafa.

«A nossa equipa dominou o jogo, instalou-se no meio campo adversário na esmagadora maioria do tempo e criou oportunidades de golo mais do que suficientes para vencer a partida, mas a ineficácia ofensiva penalizou-a», começa por destacar.

A mesma publicação exige, depois, uma «resposta imediata da equipa com a ambicionada vitória na difícil deslocação a Portimão».

Com nove jogos da Liga por disputar, o clube encarnado tem 60 pontos, os mesmos que o FC Porto, ainda que parta em desvantagem no confronto direto, fator que vai desempatar a contenda caso os clubes terminem o campeonato em igualdade pontual.

Para a News Benfica, a noite também «ficou marcada pelo cobarde e criminoso ato de apedrejamento de que foi alvo o autocarro que transportava os nossos jogadores.»

Na mesma linha das declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes, a publicação pede que se «identifiquem e punam os responsáveis destes atos criminosos, verdadeiros delinquentes que devem ser erradicados do futebol e que mancham a imagem de todos os clubes sem exceção.»