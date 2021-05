O Benfica anunciou este sábado que vai recorrer do castigo de 16 dias imposto a Rui Costa pela expulsão no clássico com o FC Porto, realizado na última quinta-feira no Estádio da Luz.

«O Sport Lisboa e Benfica irá recorrer da decisão do Conselho de Disciplina, prometendo esgotar todas as possibilidades que impeçam que este escândalo – mais um – seja consumado», anuncia o clube em comunicado.

O Benfica argumenta, de resto, que Rui Costa «não entrou no relvado, tal como as imagens facilmente comprovam» e que «as palavras não podem ser consideradas atentatórias da honra de qualquer elemento da equipa de arbitragem».