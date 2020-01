O Tribunal Arbitral de Desporto (TAD) rejeitou um recurso do Benfica e manteve a decisão de aplicar um jogo à porta fechada.

Em informação adiantada à agência Lusa, fonte do clube já confirmou que vai ser apresentado um novo recurso, desta feita junto do Tribunal Central e Administrativo do Sul.

A decisão inicial, do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, diz respeito ao jogo no reduto do Estoril, disputado a 21 de abril de 2018.

Punido com um jogo à porta fechada e multa de 11.475 euros, por causa do arremesso de tochas para o terreno de jogo, o Benfica começou por recorrer para o pleno do CD, que manteve o castigo.

Com o argumento de que não eram promotores do encontro, uma vez que jogavam fora de casa, as «águias» decidiram apresentar recurso junto do TAD, que nesta segunda-feira manteve também a decisão.