O Sporting tentou durante os últimos dias a contratação de Paulinho, com mais incidência durante esta terça-feira, mas as negociações com o Sp. Braga falharam. Em defesa da sustentabilidade desportiva e dos objetivos a que se propôs no início da temporada, o Sp. Braga resistiu a todas as tentativas de negócio e deu por concluídas as conversações. Uma das derradeiras propostas incluía até o empréstimo de Sporar.

Nesse sentido, o ponta de lança não vai ser reforço da formação leonina.

O Sp. Braga deu, de resto, o último dia de mercado por encerrado e o plantel por fechado. O que significa que não entrará nem sairá ninguém durante o que falta do dia de hoje. António Salvador regressou a casa e fechou as portas a mais negócios.

Desta forma, Ruben Amorim não vai ter o reforço que tanto queria ter: o ponta de lança que orientou em Braga e que era a peça que faltava para reforçar a frente de atque.