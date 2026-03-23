O FC Porto continua imparável na perseguição ao título de 2026/27, mantendo os dois rivais de Lisboa a uma distância de sete pontos, com o contributo cada vez mais acentuado dos reforços que foi contratar em janeiro, como foi mais uma vez evidente na última vitória na Pedreira.

Oskar Pietuszewski fez a assistência para o empate diante do Sp. Braga, assinado por William Gomes, antes de Seko Fofana marcar o golo da reviravolta, no jogo que fechou a 27.ª jornada e que era apontado como o obstáculo mais complicado para o líder até ao final do campeonato.

É mais do que óbvio o rendimento elevado dos reforços da equipa de Francesco Farioli, numa comparação com os reforços que José Mourinho e Rui Borges foram também buscar na reabertura de mercado, mas fomos reforçar essa ideia com os números da SofaScore, parceiro do Maisfutebol nas estatísticas.

Rafa Silva até é um dos reforços dos três grandes com mais minutos somados desde janeiro, num total de 702, mas o antigo internacional português, com dois golos em onze jogos em todas as competições, tarda em recuperar a influência que já teve no Benfica e, no último jogo, diante do Vitória, até perdeu o lugar para Sudakov.

Oskar Pietuszewski, com menos um jogo, mas com quase metade dos minutos (452m), está a ter um rendimento bem mais elevado, já com três golos marcados, além de duas assistências em jogos cruciais do FC Porto.

O jovem polaco chegou de forma discreta, mas no último mês tornou-se num fenómeno na Liga, com influência direta em quase todos os jogos do FC Porto com exceção no primeiro jogo da meia-final da Taça diante do Sporting: fez uma assistência decisiva na vitória sobre o Rio Ave (1-0), abriu o marcador na vitória sobre o Arouca (3-1), voltou a marcar ao Benfica (2-2) e ao Moreirense (3-0) e, agora, no passado domingo, fez a assistência para William Gomes.

Mesmo Seko Fofana (366m) e Terem Mofi (351m), apesar de menos tempo de utilização, têm tantos golos como Rafa Silva, o seja, dois cada.

O contexto é também naturalmente diferente. O FC Porto perdeu Samu e Luuk de Jong antes da reabertura de mercado e é natural que agora tenha mais espaço para os novos jogadores entrarem no onze, particularmente no ataque. Mas, mesmo na defesa, Thiago Silva que tem aproveitado a rotação entre os polacos Bednarek e Kiwior para acumular jogos (8) e minutos (638m) neste regresso ao FC Porto.

No Benfica, além de Rafa, Sidny Cabral até tem mais jogos do que o companheiro de equipa, com a participação total em 12 jogos, mas tem quase metade dos minutos (484m), período em que marcou um golo e fez duas assistências.

No caso do Sporting, Luís Guilherme chegou para colmatar a lesão de Pedro Gonçalves e até é o reforço de janeiro mais utilizado entre os três grandes, já com 724 minutos distribuídos por doze jogos, mas marcou apenas um golo nessas oportunidades.

Souleymane Faye, que chegou para a vaga de Alisson (Nápoles), soma apenas 143 minutos divididos por sete jogos e já fez uma assistência para golo.

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