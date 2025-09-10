O Nacional-FC Porto esteve em risco de não se realizar este sábado devido a dificuldades logísticas dos madeirenses, mas o problema já foi ultrapassado, garantiu Reinaldo Teixeira. À margem da gala Liga Portugal Awards, o presidente da Liga revelou ainda que está a ser trabalhada uma solução para o Arouca-FC Porto, devido à falta das condições necessárias de segurança, porque a partida coincide com a Feira das Colheitas. No entanto, Reinaldo Teixeira não adiantou se o jogo será jogado noutro estádio.

FC Porto-Nacional vai mesmo realizar-se este sábado

«Houve essa dificuldade, mas com a colaboração do Nacional, do FC Porto e da TAP esse problema está ultrapassado. Agradeço e reconheço essa colaboração em encontrar uma solução para o bem do futebol.»

Arouca-FC Porto terá de cumprir regulamentos e poderá ser jogado noutro estádio

«Esta casa cumpre leis e regras. A segurança é sempre um tema sensível. Estamos a ultimar detalhes dentro dos regulamentos e vai acontecer uma decisão. A Liga tem de tomar uma decisão indo ao encontro das regras de respeito pela segurança, para que seja um grande jogo de futebol.

O jogo vai realizar-se. Naquela data? Estamos a ultimar as datas e outros pormenores, acreditamos que muito em breve haverá essa informação definitiva.

A câmara de Arouca tem estado muito presente, há essa preocupação com a segurança, também pela Proteção Civil, pela GNR e, nós, enquanto entidade organizadora, mediando essas partes, tomaremos a decisão para que o jogo se dispute em segurança, respeitando os regulamentos. Em breve saberão.

Jogar noutro local? É possível. Os regulamentos são claros. Estamos a ultimar as questões de segurança e, com base nisso, vamos tomar uma decisão. Queremos que haja consenso entre as duas SAD’s, mas à Liga cabe tomar decisões com base nos regulamentos.»