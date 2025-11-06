O presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, reagiu com cautela, esta quinta-feira, ao caso com o árbitro Fábio Veríssimo no FC Porto-Sp. Braga do último domingo, defendendo que se espera por decisões das instâncias disciplinares.

«É um tema sobre o qual nada mais temos a dizer, além do que foi referido nos relatórios dos delegados e dos árbitros. Está nas mãos do órgão disciplinar. Temos de aguardar a decisão disciplinar», afirmou Reinaldo Teixeira, na Arena Liga Portugal, no Porto, em conferência de imprensa de apresentação do Fórum Estratégico do Futebol Profissional (que agrega a LPFP e as sete associações de classe representativas de todos os agentes envolvidos no desporto).

Em curso está, nesta altura, um processo instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por alegada forma de pressão descrita no relatório do árbitro do jogo entre FC Porto e Sp. Braga, ao árbitro da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do jogo da 10.ª jornada da Liga, que terminou com a vitória do FC Porto, por 2-1.

A situação motivou reações e trocas de palavras, em comunicados, entre os chamados clubes “grandes” e Reinaldo Teixeira espera que a Liga possa contribuir para maior calma. «O compromisso da Liga e de todas as entidades é contribuir para o bem. Tudo o que possa não contribuir para o bem do futebol nenhum de nós defende. Temos conjunto de ações previstas, inclusive com adeptos, para que estes incentivem a sua equipa sem maltratar ou ofender a outra. O nosso compromisso é fazermos tudo o que for possível para que haja mais diálogo sobre o espetáculo e que o nosso produto saia valorizado», considerou.

José Borges (APAF): «Fórum vai servir para um caminho de diálogo»

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Borges, disse que este será um assunto em discussão no fórum, para prevenir que episódios destes se repitam e para que sejam defendidos os interesses dos árbitros e, no geral, do futebol.

«Este fórum vai servir para que se encontre um caminho de diálogo entre todas as entidades que regem o futebol para que situações como esta não se repitam e trabalhemos numa melhoria do futebol», afirmou, na mesma conferência de imprensa.

«Nada indica que a Taça da Liga será terminada»

Reinaldo Teixeira confirmou ainda – e estando também em discussão a formatação dos quadros competitivos e do calendário desportivo – que o fim da Taça da Liga não está em causa. «Nada indica que a Taça da Liga será terminada. Estamos em contacto com as sociedades desportivas para percebermos o que fará sentido ser ajustado no quadro competitivo, algo diferente, chegando a uma conclusão em conjunto. Mas é o nosso desejo manter», assegurou.

O Fórum Estratégico do Futebol Profissional assentará em grupos técnicos de trabalho, com reuniões de dois em dois meses em sessões plenárias destinadas à apresentação de conclusões e à definição de medidas a aplicar. Entre as prioridades estão o reforço do diálogo com o Governo e instituições públicas e privadas, além da preparação de propostas de ajustamentos regulamentares.