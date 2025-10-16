Seis meses após ter tomado posse como o novo presidente da Liga, Reinaldo Teixeira faz um balanço de «progresso sustentado» a diversos níveis, com destaque para o «diálogo permanente» e vontade de trabalhar no «futuro do futebol profissional».

Através de uma nota partilhada no site oficial da Liga, aborda também o processo de centralização dos direitos audiovisuais e refere que já entregou à Autoridade da Concorrência a proposta de modelo de comercialização, «antecipada em 11 meses».

«Foram seis meses de intenso trabalho, diálogo permanente e tomada de decisões em torno de soluções concretas, pensadas para gerar benefícios transversais a todas as sociedades desportivas. Período foi marcado pela eficiência e pela vontade de acelerar processos em áreas estruturantes e cruciais para o futuro do futebol profissional», começou por referir.

«No plano desportivo e estratégico, a direção executiva tem vindo a preparar o projeto Meta 2028, que visa reforçar a competitividade, a qualidade de jogo e a disciplina, capacitando as equipas para as exigências das provas europeias», acrescentou.

A Liga destaca também uma «política de rigor e eficiência» que permitiu a redução de 210 mil euros em contratos de fornecimento e 465 mil na reformulação de eventos. Por fim, menciona os mais de «15 grandes eventos» promovidos durante este período, com destaque para a cerimónia «Kick-Off», a Cimeira de Presidentes ou a Liga Portugal Legends.