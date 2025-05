Reinaldo Teixeira afirmou, esta quarta-feira, que será feita uma reflexão quanto aos quadros competitivos, importante para todo o dossiê da centralização dos direitos audiovisuais.

À margem da inauguração de um minicampo de futebol, em Vila do Conde, o presidente da Liga admitiu ainda que apenas quando esse dossiê estiver fechado é que irá «ao mercado» para encontrar um parceiro certo e destacou a importância do Mundial de Clubes para criar uma «montra» de divulgação do futebol português.

«Vamos refletir sobre o quadro competitivo, tentando perceber se se mantém o atual ou se sofre alterações. Há estudos em curso e um grupo de trabalho que está a ponderar hipóteses. Iremos, depois, colocar à apreciação das sociedades desportivas, num processo o mais transparente possível», começou por referir.

«Quando tivermos o dossiê fechado, para ir ao mercado e encontrar um parceiro certo para os direitos audiovisuais, é importante sabermos que modelo competitivo teremos, se será o atual ou outro. Tudo o que sejam boas práticas, bons exemplos e campeonatos competitivos, como tivemos este ano, promove e valoriza os clubes, os jogadores, os treinadores e os dirigentes. O Mundial de Clubes é uma montra para divulgarmos o nosso futebol, nomeadamente o talento que conseguimos gerar», acrescentou.