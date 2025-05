Reinaldo Teixeira quer ouvir o Benfica e tentar «encontrar pontos de consenso» face à polémica dos últimos dias, com o comunicado das águias que visa os acontecimentos da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

À margem da 3.ª Conferência Bola Branca, o presidente da Liga mostrou-se disponível para ouvir as águias e tentar resolver o diferendo, «sem polémicas», realizando o seu objetivo de «entender as posições de cada sociedade desportiva».

«A mim e à minha equipa compete-nos com diálogo, entendimento, encontrar nas discordâncias pontos de consenso. Como pensava desde que assumi há pouco mais de um mês, sempre disse que queria ser presidente de todas as sociedades desportivas, que têm posições diferentes. Cabe-nos ouvir e tentar melhorar o caminho para conseguir ter um conjunto e, sem polémicas, evitando as mesmas, entender as posições de cada um, naturalmente compreendendo aquilo que cada um defende», afirmou.

«Ouvi agora o Dr. Nuno Catarino (CFO do Benfica) e o que disse é compreensível: que é profundo refletir sobre algumas questões e dar um passo em frente, até disse mais, dois passos em frente, para conseguirmos um caminho em conjunto. Por isso, a nós cabe, como há pouco disse, ouvir as sociedades desportivas», acrescentou.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), falou no início de um «novo ciclo» em Portugal e referiu ainda que a eleição de Reinaldo Teixeira serve precisamente para reforçar essa «mudança de página».

«Para trás ficou a presidência da Liga, por mais de uma década, agora liderada e bem pelo meu querido amigo Reinaldo Teixeira, que cumprimento de forma muitíssimo especial. Irá provavelmente falar a seguir sobre os desafios que aguardam hoje a indústria do futebol, o que o futebol profissional necessita neste seu novo ciclo. Temos juntado na Cidade do Futebol que será, a partir de agora, a verdadeira casa de todo o futebol português, todos aqueles que querem contribuir de forma positiva para a mudança de página», confessou.

Recorde-se que o Benfica emitiu um comunicado onde procurava repôr a «verdade desportiva» e já esta terça-feira fez chegar ao Conselho de Disciplina da FPF a participação contra Matheus Reis e Maxi Araújo, após um lance com Belotti durante a final da Taça.