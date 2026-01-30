Reinaldo Teixeira garante que a distribuição das verbas do mecanismo de solidariedade da UEFA vai ser debatida antes da próxima época. À margem do primeiro Congresso do Futebol Português, em Oeiras, o presidente da Liga de Clubes esclareceu que este tópico não voltará a ser debatido em 2025/26.

Na quinta-feira, a Liga de Clubes convocou as sociedades desportivas para, a 6 de fevereiro, retomar a Assembleia Geral (AG) suspensa a 16 de janeiro. Nesse dia, os emblemas da Liga não reuniram consenso e chumbaram a revalidação da proposta de distribuição das verbas do mecanismo de solidariedade da UEFA, deliberada a 27 de setembro de 2024.

«Estes temas deviam ser tratados no início da época e não agora. Para 2026/27 vai ser isso que vai acontecer. O futebol precisa de calma, de paz e de transparência», argumentou Reinaldo Teixeira.