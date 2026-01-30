Reinaldo Teixeira garante que, no futuro, a distribuição das verbas do mecanismo de solidariedade da UEFA pelos clubes da II Liga só poderá ser debatida antes do início do campeonato. A meio da época, como está a acontecer agora, é que não.

O presidente da Liga falou à margem do primeiro Congresso do Futebol Português, em Oeiras, e sublinhou que não é positivo os clubes iniciarem a temporada sem terem garantido com o que podem contar.

«Estes temas deviam ser tratados no início da época e não agora. Para 2026/27 vai ser isso que vai acontecer. O futebol precisa de calma, de paz e de transparência», argumentou Reinaldo Teixeira.

Recorde-se que este ano não foi isso que aconteceu. Os clubes reuniram-se em janeiro para debater a distribuição do mecanismo de solidariedade e vão voltar a fazê-lo no próximo dia 6 de fevereiro.

Na quinta-feira, aliás, saiu a convocatória da Liga de Clubes a chamar as sociedades desportivas para retomar a 6 de fevereiro a Assembleia Geral (AG) suspensa a 16 de janeiro, o que criou polémica entre alguns clubes. Nesse dia, os emblemas da Liga não reuniram consenso e chumbaram a revalidação da proposta de distribuição das verbas do mecanismo de solidariedade da UEFA, deliberada a 27 de setembro de 2024.