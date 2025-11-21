Realiza-se no próximo dia 4 de dezembro, no auditório da sede da Liga Portugal, no Porto, a 16.ª Cimeira de Presidentes da Liga, na qual será discutido o futuro do futebol profissional.

A distribuição dos direitos audiovisuais, os quadros competitivos e as infraestruturas são os temas centrais na agenda da reunião. O modelo da distribuição dos direitos será debatida no âmbito do processo de centralização.

A cimeira realiza-se após um processo de consulta a todas as 33 Sociedades Desportivas, iniciado depois da tomada de posse da direção liderada por Reinaldo Teixeira, em abril.

Este encontro acontece praticamente seis meses depois do último, a 28 de maio, com a nova reunião a culminar sete meses de trabalho da liderança de Reinaldo Teixeira.

O anúncio desta reunião foi feito pela Liga, no dia em que houve uma reunião restrita na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com o presidente desta, Pedro Proença, e os presidentes de quatro clubes: Frederico Varandas (Sporting), Rui Costa (Benfica), André Villas-Boas (FC Porto) e António Salvador (Sporting de Braga).

Em cima da mesa esteve o tema da distribuição dos valores das apostas desportivas feitas em Portugal em campeonatos estrangeiros.