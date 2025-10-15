O presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, quer banir a pirotecnia dos estádios de futebol em articulação com as forças de segurança para atrair mais adeptos e investidores.

«Agora, é nosso desejo, nosso Liga, nosso sociedades desportivas, que seja banida a pirotecnia e estamos totalmente disponíveis para, em conjunto, com as forças de segurança, encontrarmos e encetarmos os caminhos que forem necessários para que tal aconteça», disse o líder do organismo, à margem da terceira edição do S4Congresso, em Viseu.

Apesar de reconhecer que atualmente a situação está «muito melhor», Reinaldo Teixeira lembrou que «cerca de 65 por cento das multas pagas por clubes da Liga são devido ao mau comportamento dos adeptos, e isso inclui o uso de pirotecnia».

Para o presidente do organismo que tutela o futebol profissional, a ausência de pirotecnia «valoriza a competição, valoriza a modalidade e contribui para se conseguirem mais adeptos no estádio e mais investidores».

Reinaldo Teixeira salientou que o futebol «não é mais do que um momento de diversão» entre jogadores e adeptos e a prova disso é que «os jogadores no final do jogo estão todos abraçados» e os adeptos «têm de ser capazes» de puxar pela sua equipa, mas no final respeitarem quem venceu e perdeu.

O líder da Liga considerou ainda que o comportamento no túnel «mudou muito nas últimas três décadas» e isso também se deveu ao papel da PSP e GNR.