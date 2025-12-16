O presidente da Liga, Reinado Teixeira, recebeu esta terça-feira o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas. O tema principal do encontro foi a discussão de matérias como operações de estádio, segurança, pirataria, «match fixing», integridade, conteúdos e «social media».

No entanto, os presidentes das instituições abriram a possibilidade a uma possível Taça Ibérica, mesmo que não seja um projeto para «curto prazo». O interesse é muito, mas certas burocracias e o calendário exigente atrasam o processo.

«Sempre que venho a Portugal questionam-me sobre a Taça Ibérica. Organizar um torneio supranacional, com equipas deste nível, tem questões mais fáceis e outras mais complicadas, nomeadamente em termos de calendário, de modo a encontrarmos uma data para poder realizá-lo. A curto prazo não será possível, mas falámos desse projeto. Não fechamos essa porta», disse Javier Tebas.

Reinaldo Teixeira, por sua vez, afirmou que não quer «prometer» algo que pode não vir a concretizar-se. Ainda assim, garante que fará acontecer, assim que surgir a oportunidade.

«Compromisso e vontade existem. Quando houver a oportunidade, faremos acontecer. Javier Tebas é muito pragmático e, quando diz que é para fazer, é mesmo. Não havendo condições, não se avança. Eu revejo-me nessa postura. Não vamos prometer coisas que depois não acontecem, não faz parte do nosso princípio», referiu o presidente da Liga portuguesa.