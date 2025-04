Reinaldo Teixeira tomou posse, esta quarta-feira, como novo presidente da Liga Portugal e sublinhou diversas vezes que pretende a existência de um «pacto no futebol profissional» que envolva todos os clubes. Além disso, o sucessor de Pedro Proença alertou que ainda não existe uma «proposta de aquisição dos direitos» televisivos das competições.

O novo líder da Liga Portugal começou o discurso na sede, no Porto, com um agradecimento pelo apoio que recebeu nas últimas semanas e também elogiou a postura de José Mendes, o candidato derrotado.

«Começo com uma palavra para o meu adversário nestas eleições, o professor José Mendes. Sublinho o seu comportamento e recordarei a forma como acolheu a minha palavra um dia após as eleições e guardarei o gesto que assumiu ao afastar-se das funções de presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG). Esse facto vai provocar uma eleição para a MAG, para a qual indicarei o comendador António Saraiva. É uma personalidade que dispensa apresentações e fico-lhe muito grato por ter aceitado este desafio», afirmou.

Com foco no apoio que teve na eleição, Reinaldo Teixeira reiterou ter a missão de «ser o presidente de todas as SAD’s».

«Com imparcialidade, transparência e valores. Tudo farei com a minha equipa para estar à altura do que somos. Uma Liga para todos. Para todas as SAD’s. Para os adeptos. Para o país. Proponho aqui um pacto pelo futebol profissional. Ancorado na força dos valores comuns, para garantir as grandes medidas que temos de executar, focados no objetivo da sustentabilidade das SAD’s e no valor das nossas competições. Pela Liga Portugal e para que consigamos fazer história, como disse no dia da eleição, a realidade é crua e pede urgência. Sejamos claros: estes primeiros dias de trabalho evidenciaram o ponto em que estamos. Tenho, perante todos, a obrigação de afirmar que as narrativas não podem sobrepor-se à realidade. É nossa obrigação liderar a Liga Portugal, reconectando o discurso aos dados e as intenções aos resultados. Temos um mandato com enormes desafios pela frente», vincou.

O novo presidente da Liga Portugal destacou, depois, o «tema nuclear» da centralização dos direitos televisivos das provas e criticou que ainda não exista um plano. A juntar a isto, alertou que as avaliações aos campeonatos profissionais «podem ficar aquém das melhores expectativas».

«Desde há dez anos, essa tem sido a principal bandeira desta casa. Infelizmente, nestes dez anos, ainda não foi possível concretizá-la. Falta apenas um ano para entregar à autoridade da concorrência o projeto da comercialização. Hoje, 16 de abril de 2025, a Liga não tem nenhuma proposta de aquisição dos direitos na mão. Hoje, 16 de abril de 2025, a Liga não tem uma chave de repartição futura aprovada pelas SAD’s. É este o nosso ponto de partida. O exemplo francês e a realidade do mercado dizem que as avaliações à nossa Liga podem ficar aquém das melhores expectativas. Temos de sair rapidamente dos estudos e ir falar diretamente com o mercado. Por isso, solicitámos já reuniões formais a todos os operadores e plataformas de distribuição de conteúdos a operar no mercado português. O resultado destas reuniões será transmitido brevemente sem filtros a todas as SAD’s», assegurou.

«Não vamos desistir. A centralização será um momento que vai refundar o futebol português. Esta Liga Portugal, estas SAD’s enfrentam uma oportunidade histórica e devemos procurar agarrá-la. O sucesso da centralização dos direitos audiovisuais será a maior e mais simbólica demonstração de entendimento entre o futebol profissional. Um momento transformador que será exemplo para todos os parceiros e para toda a sociedade», garantiu.

Reinaldo Teixeira disse ainda que deixou o «conforto» da vida empresarial por acreditar que «a transformação do futebol se fará com valores e com capacidade de execução». O presidente da Liga Portugal lembrou que os clubes têm projetos para os estádios e precisam do apoio dos municípios, assim como pediu o contributo do Governo para implementar medidas que ajudem o futebol.

«O futebol deve ser referência de enquadramento da prática desportiva e de entretenimento. Pedimos, portanto, ao nosso Governo, com o mesmo espírito dialogante, que nos dê a oportunidade de melhor cumprirmos a nossa missão social, corrigindo as injustiças de que somos alvo nos seguros, na fiscalidade e, em particular, no IVA da bilhética. Este é um dossier prioritário. Nas últimas horas, seguiram também pedidos de audiência por mim assinados para todas as lideranças partidárias para os Ministros dos Assuntos Parlamentares, da Economia e das Finanças.»

Teixeira apontou ainda a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) como «o maior de todos os parceiros» e mostrou «disponibilidade total para uma parceria efetiva e construtiva entre as instituições».

O novo homem-forte da Liga Portugal garantiu que vai pautar-se por «um comportamento de exigência máxima» para proporcionar um debate «saudável» na «defesa do futebol e do seu prestígio perante a sociedade».

«Crescendo em conjunto, afirmando-se a Liga Portugal e as nossas competições, teremos mais condições para crescer em qualidade, para reter talento e para retribuir com o que todos sabemos estar em falta: um contributo efetivo das nossas ligas para as seleções nacionais, assegurando a identidade e profundidade de soluções que nos colocarão ainda mais perto dos títulos, incluindo o título Mundial que Portugal merece», frisou.

Reinaldo Teixeira também prometeu «uma Liga Portugal aberta à criatividade e inovação» para chegar aos mais jovens.

«Como presidente, serei o mesmo Reinaldo Teixeira. Disponível, mas sempre muito exigente. Como sou comigo. O espírito será o de executar com humanismo, ética e transparência. Não chega convocar o contributo de todos e o exemplo de valores não começar em nós. Teremos uma Liga de Portugal de prestígio com quem chega e com quem cá está. Uma Liga que queremos posicionar enquanto referência como incubadora de pensamentos e de soluções de gestão que nos permita competir com as maiores ligas internacionais. É isto o essencial. Perceber o ponto onde estamos, enfrentar a realidade e a urgência. Saber honrar o que somos. Saibamos honrar o nome da Liga Portugal, façamos por nascer o pacto do futebol profissional», concluiu.