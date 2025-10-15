Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, assumiu esta quarta-feira que em dezembro apresentará duas soluções sobre o modelo dos quadros competitivos profissionais e que, até lá, vai ouvir os clubes, sem avançar com pistas quanto ao teor das duas propostas.

«Quanto aos quadros competitivos e à chave de distribuição, estamos a fazer um roadshow a todos os clubes, às sociedades desportivas, e acreditamos, é esse o compromisso, que no início de dezembro, na nossa cimeira de presidentes, vamos apresentar, pelo menos, duas soluções», destacou, sem entrar em detalhes.

O presidente da Liga diz que as «duas soluções» a apresentar serão para «os quadros competitivos e para a chave de distribuição» da I e II Ligas, mas sem avançar com números. «Dir-me-á se é reduzir ou aumentar [número de clubes]. Neste momento, não está definido. O que achamos é que tem de ser algo em que as sociedades desportivas se revejam e que o produto fique valorizado», destacou.

Declarações feitas à margem da terceira edição do S4Congresso (Safety, Security, Service, Sports events), o congresso internacional, organizado pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), em Viseu.

Questionado se não seria desejável separar a II Liga por norte e sul do país, como já aconteceu, Reinaldo Teixeira disse que não sentia «essa grande vontade» das sociedades desportivas. «O nosso país é grande nas suas qualidades, nas suas motivações, mas é pequeno ao nível territorial, e sinto as sociedades desportivas com uma vontade enorme de ser uma Liga nacional», comentou ainda Reinaldo Teixeira.