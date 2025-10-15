Reinaldo Teixeira tem «duas soluções» para os quadros competitivos
Presidente da Liga quer ouvir primeiro os clubes antes de avançar com as propostas na Cimeira dos Presidentes que está marcada para dezembro
Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, assumiu esta quarta-feira que em dezembro apresentará duas soluções sobre o modelo dos quadros competitivos profissionais e que, até lá, vai ouvir os clubes, sem avançar com pistas quanto ao teor das duas propostas.
«Quanto aos quadros competitivos e à chave de distribuição, estamos a fazer um roadshow a todos os clubes, às sociedades desportivas, e acreditamos, é esse o compromisso, que no início de dezembro, na nossa cimeira de presidentes, vamos apresentar, pelo menos, duas soluções», destacou, sem entrar em detalhes.
O presidente da Liga diz que as «duas soluções» a apresentar serão para «os quadros competitivos e para a chave de distribuição» da I e II Ligas, mas sem avançar com números. «Dir-me-á se é reduzir ou aumentar [número de clubes]. Neste momento, não está definido. O que achamos é que tem de ser algo em que as sociedades desportivas se revejam e que o produto fique valorizado», destacou.
Declarações feitas à margem da terceira edição do S4Congresso (Safety, Security, Service, Sports events), o congresso internacional, organizado pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), em Viseu.
Questionado se não seria desejável separar a II Liga por norte e sul do país, como já aconteceu, Reinaldo Teixeira disse que não sentia «essa grande vontade» das sociedades desportivas. «O nosso país é grande nas suas qualidades, nas suas motivações, mas é pequeno ao nível territorial, e sinto as sociedades desportivas com uma vontade enorme de ser uma Liga nacional», comentou ainda Reinaldo Teixeira.