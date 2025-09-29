O presidente da Liga, Reinaldo Teixeira, reagiu esta segunda-feira às palavras de André Villas-Boas, que, a propósito do polémico reagendamento do Arouca-FC Porto, considerou que o trabalho do líder da Liga é «inócuo e vazio».

Reinaldo Teixeira assegurou que trata os dragões como todos os outros clubes.

«Em relação ao FC Porto e todas as sociedades desportivas, o nosso slogan é "Uma Liga para todos", e é com esse espírito que estarei até ao último dia», disse o líder do organismo, na apresentação da próxima edição da Taça da Liga, em Leiria.

«Quem estiver nas nossas reuniões da direção, vê que trato o FC Porto com o carinho com que trato todos. São opiniões», disse ainda Reinaldo Teixeira, que até ao final do mandato, em 2027, espera levar Villas-Boas a ter outra opinião.

O líder da Liga prometeu também uma reação mais alongada acerca do Arouca-FC Porto depois da Assembleia Geral da Liga de terça-feira.