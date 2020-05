O Sporting fechou a última temporada, 2018/19 com um resultado negativo de 11,4 milhões de euros, segundo o relatório e contas apresentado pela SAD nas plataformas do clube. Um decréscimo face ao exercício anterior de 19,1 milhões de euros negativos, mas a verdade é que o passivo acumulado subiu de 378 para 421 milhões de euros. O Conselho Fiscal considera que a situação, apesar de «difícil», não é «inultrapassável» com um reforço das medidas de contenção de custos.

Um resultado negativo que deverá ser compensado no próximo exercício, uma vez que a venda de Bruno Fernandes para o Manchester United, por exemplo, ainda não está contemplada nestas contas aprovadas na Assembleia-Geral de dia 10 de Outubro de 2019.

O clube destaca a subida do volume de negócios de 144,1 para 169,3 milhões de euros, explicado pelo aumento das vendas de jogadores, como Cristiano Piccini e Merih Demiral, e, sobretudo, com os acordos com os jogadores que tinham rescindido depois do ataque a academia, como foram os casos de Gelson Martins, Rui Patrício, William Carvalho e Daniel Podence, que permitiram dividendos na ordem dos 43,1 milhões de euros. Em sentido contrário, a SAD destaca o efeito negativo de 15 milhões de euros pela não presença na Liga dos Campeões.

O Conselho Fiscal (CF), no seu parecer ao relatório, classifica a situação como «difícil», mas não inultrapassável». «Ressalta claro que o Grupo Sporting apresenta uma situação económico financeira que sendo difícil não é inultrapassável. É opinião deste Conselho Fiscal e Disciplinar que só será possível ultrapassar esta fase difícil caso sejam tomadas decisões que levem ao equilíbrio operacional das contas, o que não se verifica neste momento», começa por destacar o órgão regulador presidido por Joaquim Baltazar Pinto.

Segundo CF, é urgente encontrar um equilíbrio operacional e isso só é possível com a continuação da política de redução da despesa. «Esta situação, que se vem repetindo ao longo dos últimos anos, não é sustentável e contribui de forma significativa para o aumento do endividamento do Grupo Sporting. Entende o Conselho Fiscal e Disciplinar que o Conselho Diretivo tinha já iniciado um processo de redução de custos no clube e na SAD, assim como políticas tendentes ao aumento das receitas», prossegue.

O relatório apresenta uma redução substancial, de quase 5 milhões de euros, nos «gastos com o pessoal», que «decorre essencialmente do esforço efectuado no reequilíbrio da massa salarial dos jogadores e treinadores do plantel profissional e consequente reflexo na redução dos encargos e seguros de acidentes de trabalho».

Um esforço que pode, agora, sofrer um terrível impacto face às consequências da pandemia da covid-19. «Tendo em conta a incerteza existente relativamente à duração da interrupção das atividades desportivas devido ao Covid-19, é neste momento impossível prever a dimensão o impacto financeiro negativo que a atual situação pode provocar no património do clube», acrescenta o CF.

Face aos efeitos da pandemia, que «só serão visíveis a médio prazo», o CF entende que a contenção de custos não pode ser interrompida e até deverá ser reforçada. «O processo de redução de custos na SAD e no Club, que já tinha sido iniciado pelo Conselho Diretivo, não pode ser interrompido, e terá de ser reforçado tendo em conta os efeitos nefastos da Covid-19, e os seus resultados só serão visíveis no médio prazo. A não prossecução deste caminho poderá colocar em causa a viabilidade financeira do Sporting Clube de Portugal e da Sporting SAD», lê-se ainda no relatório.

A fechar, o Conselho Fiscal congratula-se pelo facto de, nesta altura, «não existem quaisquer dividas fiscais ou à Segurança Social relativas ao Clube e às empresas participadas».