Terminada a temporada, é tempo de fazer os vários balanços da Liga, incluindo os menos óbvios, como o dos... relvados.

Mais uma vez, o tapete verde do estádio do Portimonense, já destaque outras vezes no passado, é quem tem a nota mais alta da Liga Portugal, com alguma margem para o segundo classificado, o Cidade de Barcelos.

Em último está o relvado dos Barreiros, casa do Marítimo. O clube madeirense não é o único que tem de preocupar-se com a qualidade do seu campo: há outras equipas que não têm pontuações nada simpáticas.

Veja na galeria acima associada a classificação final dos 18 relvados da Liga na época 2021/22.