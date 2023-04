Os relvados do Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira (Desp. Chaves) e o do Estádio José Alvalade (Sporting) obtiveram a nota máxima (5,00) nos duelos da 26.ª jornada da I Liga, respetivamente ante Sporting de Braga e Santa Clara, anunciou esta quarta-feira a Liga.

A pior nota da ronda entre os nove relvados que receberam jogos da 26.ª ronda foi o Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril, no jogo da passada sexta-feira ante o Gil Vicente.

Classificação dos relvados da 26.ª jornada:

Desp. Chaves – Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira – Nota: 5,00

Sporting – Estádio José Alvalade – Nota: 5,00

V. Guimarães – Estádio D. Afonso Henriques – Nota: 4,75

Vizela – Estádio do FC Vizela – Nota: 4,50

Marítimo – Estádio do Marítimo – Nota: 4,50

Rio Ave – Estádio do Rio Ave FC – Nota: 4,23

Famalicão – Estádio Municipal de Famalicão – Nota: 4,00

FC Porto – Estádio do Dragão – Nota: 4,00

Estoril – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,75

Na classificação geral, o relvado do Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Luz) continua na liderança do ranking, com a melhor média, nos 14 jogos que recebeu, entre Liga e Taça da Liga. Alvalade tem o maior acumulado nos 16 jogos que recebeu entre as provas da Liga, mas pior média. O pódio é fechado nesta altura com o Estádio Cidade de Barcelos, sabendo-se que há ainda o jogo da 25.ª jornada por realizar, esta noite e precisamente em Barcelos, entre Gil Vicente e Sporting.

Veja, na galeria associada, o ranking dos relvados após a 26.ª jornada.