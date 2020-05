O Sporting continua esta quarta-feira a preparar a deslocação a Guimarães, onde no próximo dia 4 de junho, uma quinta-feira, defronta o Vitória local, em jogo da 25ª jornada da Liga. A sessão de trabalho desta manhã trouxe uma boa notícia, já que Renan trabalhou pela primeira vez no relvado: o guarda-redes brasileiro fê-lo, porém, ainda sob vigilância médica.

Assim sendo, Luiz Phellype é por esta altura o único lesionado do plantel, numa altura em que o treinador Ruben Amorim continua a contar com o jovem guarda-redes Anthony Walker: o costa-riquenho de 19 anos voltou a ser chamado a treinar com o plantel principal. Uma sessão de trabalho, refira-se, que decorreu sob enorme calor, o que obrigou os jogadores a refrescarem-se várias vezes.