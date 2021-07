Poucas horas depois de ter marcado dois golos ao Sporting, o avançado brasileiro Renato Júnior foi apresentado como reforço do Portimonense, emprestado, até ao final da época, pelo Água Santa do Brasil, ficando os algarvios com opção de compra.

Na apresentação do avançado de 19 anos, Rodiney Sampaio avançou que o jogador estava sob o olhar dos algarvios «há cerca de seis meses», tendo a transferência sido efetivada após ter terminado o campeonato brasileiro.

«É um jogador que já demonstrou a sua qualidade e que vai ajudar-nos», referiu o dirigente, ao lembrar os dois golos apontados na quarta-feira por Renato Júnior no jogo de preparação com o Sporting (2-2).

Já Renato Júnior definiu-se «como um jogador completo e sempre atento ao jogo», e prometeu trabalhar para se adaptar ao seu primeiro clube na Europa.

«A minha vinda para a Europa foi um passo enorme, mas agora vou trabalhar para conquistar coisas maiores e ajudar o clube», referiu.

O avançado junta-se, assim, ao defesa Henrique Jocú, de 19 anos, ao guarda-redes iraniano Payam Niazmand, de 26 anos, ao médio defensivo Giannelli Imbula, de 28 anos, e ao médio brasileiro Carlinhos, de 27 anos, na lista de reforços da equipa comandada por Paulo Sérgio.

De acordo com o dirigente da SAD do Portimonense, o clube pretende «somar o mais rapidamente possível os pontos para garantir a manutenção, bem como alcançar a melhor classificação» durante a temporada 2021/2022.