Miguel Reisinho, internacional sub-20 do Boavista, renovou contrato com o clube do Bessa até 2025, acrescentando mais três temporadas ao atual vínculo, segundo anunciou o clube da Liga esta quarta-feira.

«Esta renovação tem um grande significado para mim, sobretudo pela situação que vivi esta época. Estou muito feliz e é mais uma motivação para continuar a trabalhar e dar tudo o que tenho por este grande clube», reconheceu o médio que se encontra a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo desde novembro de 2020.

Apesar dessa lesão prolongada, sofrida durante o triunfo sobre o Vizela (1-0, após prolongamento), da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Boavista reforçou o «voto de confiança» em Miguel Reisinho, que somava sete jogos na segunda época no Bessa.

«Tem sido difícil estar do lado de fora. Às vezes, dá vontade de ir lá para dentro ajudar os meus companheiros. Infelizmente, ainda não posso, mas o importante é continuar a trabalhar para a aparecer bem na próxima temporada», apontou o jogador de 22 anos.

Miguel Reisinho tinha conquistado a preferência do então treinador axadrezado, Vasco Seabra, entretanto rendido por Jesualdo Ferreira, superando os registos da época de estreia no Bessa, após um percurso formativo concluído no Vitória de Guimarães.

«Estou bem, a trabalhar bem, e cada vez mais confiante. Quero agradecer tudo o que as pessoas do clube têm feito por mim, sobretudo nos últimos meses. Senti sempre um grande apoio de todos e espero retribuir em campo todo este carinho», comentou ainda.