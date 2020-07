Fábio Silva cumpre este domingo 18 ano e automaticamente prolonga a sua ligação ao FC Porto por mais três anos, ou seja, até 2025.



Tal como o Maisfutebol escreveu, o jovem avançado aumenta os anos de contrato, mas mantém o valor de 125 milhões de euros da cláusula de rescisão, o mais alto da história do futebol português, e as condições salariais. Visto que era menor de idade, o internacional sub-19 português estava impedido, à luz dos regulamentos da FIFA, de assinar vínculos superiores a três temporadas.



Após um ano de estreia em que fez três golos em 23 partidas e se sagrou campeão nacional, as ambições de Fábio Silva são afirmar-se como titular na equipa principal dos dragões e conquistar títulos.



No entanto, a SAD portista está disposta a ouvir propostas a partir dos 40 milhões para abrir mão do campeão europeu de sub-19. De resto, é preciso referir que Jorge Mendes tem uma parceria com a empresa que representa Fábio Silva, a STV, para participar numa futura venda do atleta, pelo que os clubes do seu círculo próximo poderão ter uma palavra a dizer.