O FC Porto tem acordo para renovar com Fábio Silva até 2025, sabe o Maisfutebol.



O avançado renovou com os dragões até 2022 em novembro último, ficando com a cláusula mais alta da história do futebol português: 125 milhões de euros. No entanto, como o futebolista é menor de idade, e tendo em conta os regulamentos da FIFA, este apenas podia comprometer-se no máximo por três épocas com o clube portista.



Visto que Fábio Silva completa 18 anos no próximo mês de julho, o FC Porto pretende ampliar o seu vínculo. O nosso jornal sabe que o processo negocial está muito bem encaminhado, mas as duas partes só voltarão a conversar no final da temporada.



Ainda que a saída esteja descartada nesta fase, a SAD azul e branca já recebeu abordagens de emblemas estrangeiros pelo internacional sub-19 português. A prioridade é manter Fábio Silva, embora seja preciso ter em consideração a questão financeira do FC Porto com algumas vendas a estarem condicionadas pela entrada direta ou não na Liga dos Campeões.



Depois de se ter estreado esta temporada pela equipa principal dos azuis e brancos, Fábio Silva perdeu espaço nas opções de Sérgio Conceição após a renovação de contrato e apenas jogou quatro jogos na Liga, dois na Taça da Liga e um na Taça de Portugal num total de 135 minutos.