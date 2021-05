O Gil Vicente acertou a continuidade do treinador Ricardo Soares, que prolongou contrato com o clube de Barcelos até ao final da época 2022/2023. O acordo foi oficializado este sábado, através das redes sociais do clube.

O técnico de 46 anos, que em novembro de 2020 sucedeu a Rui Almeida nos gilistas, levou o clube à permanência na I Liga, com o 11.º lugar e 39 pontos somados.

Ricardo Soares, natural de Felgueiras, conta já com passagens na I Liga pelo Moreirense, Desportivo de Chaves e Desportivo das Aves. Também já comandou o Vizela, a Académica, o Sporting da Covilhã, o Caçadores das Taipas, Lixa, Felgueiras e Ribeirão.