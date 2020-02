Paulo Bernardo renovou contrato com o Benfica até 2024, informou o clube encarnado. O jovem de 18 anos vai ficar com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.



O médio, que está há mais de uma década nas águias, iniciou o seu percurso nas escolas do clube e percorreu todos os escalões de formação, tendo conquistado um campeonato nacional de juvenis e um de iniciados.

«É um grande orgulho, pensava nisto há muito tempo, era um objetivo. Está tudo a correr bem. O Benfica dá-me as melhores condições, só tenho de agradecer por esta oportunidade», disse o jogador aos meios de comunicação do clube.



Internacional jovem por Portugal, Paulo Bernardo é presença assídua na equipa de sub-23 do Benfica, tendo disputado 22 jogos. O futebolista de 18 anos competiu ainda na formação secundária do clube (dois jogos), na Youth League (seis partidas) e no campeonato nacional de juniores (três).



