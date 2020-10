O médio luso-brasileiro Gustavo Assunção renovou pelo Famalicão até 2025, confirmou esta sexta-feira o clube da Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

O jogador de 20 anos vê acrescida mais uma temporada à ligação que já tinha com o clube nortenho e fica com uma cláusula de 50 milhões de euros, apurou o Maisfutebol.

O filho de Paulo Assunção, ex-jogador que fez carreira no FC Porto e no Nacional em Portugal, cumpre a segunda temporada nos famalicenses. Em 2019/2020 fez 37 jogos, tendo sido um dos pilares da época de regresso do clube ao principal escalão, comandado por João Pedro Sousa.

Já em 2020/2021, o camisola número 12 leva três jogos realizados.