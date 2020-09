O Boavista anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com o avançado brasileiro Gustavo Sauer, que fica ligado ao clube por mais três temporadas, até 2023. Em declarações aos órgãos oficiais , o jogador de 27 anos diz acreditar no «novo e ambicioso projeto» dos axadrezados, deixando a garantia de que «tem tudo para dar certo».

Sauer chegou ao Boavista a meio da temporada 2018/19 e soma 4 golos com a camisola das panteras, dois deles apontados no último jogo, que terminou com um empate (3-3), diante do Nacional.