O futebolista português Pedrinho renovou contrato com o Gil Vicente até 2025, confirmou esta quarta-feira o emblema de Barcelos.

Pedrinho, médio de 29 anos, prolonga assim, por mais três anos, a ligação ao emblema minhoto, atual quinto classificado da I Liga portuguesa e uma das sensações – pela positiva – no principal campeonato em 2021/2022.

Esta temporada, Pedrinho está a ser um dos homens em evidência no conjunto comandado por Ricardo Soares. Leva 28 jogos, com um golo e nove assistências somadas, naquela que é a segunda época que cumpre no Gil Vicente, clube ao qual chegou a meio da época passada, em janeiro de 2021, oriundo do Riga, da Letónia.

Formado no FC Cristelo e no Freamunde, Pedrinho já jogou, como sénior, além dos capões, no Vila Meã e no Paços de Ferreira.