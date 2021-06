O Vizela renovou contrato com o guarda-redes Ivo Gonçalves, de 37 anos, para a época 2021/2022, a que traz os vizelenses à I Liga portuguesa de futebol.

O jogador que ajudou o Vizela a subir ao principal escalão, com 19 jogos em 2020/2021, está no clube desde meados da época 2019/2020. Chegou oriundo do Leixões.

Ivo vai ter nova oportunidade para jogar no principal escalão. Já lá tinha estado pelo Portimonense em 2010/2011, mas não chegou a ter minutos no campeonato.