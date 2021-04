Declarações do treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, à Sport TV, após o empate sem golos ante o Moreirense, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Acho que fizemos uma excelente primeira parte e irmos para o intervalo com o 0-0 é de grande injustiça, porque só deu Santa Clara na primeira parte. Só mesmo em cima dos 44, 45 minutos é que o Moreirense criou uma situação de maior perigo. Foi sempre o Santa Clara a ter o domínio de jogo, dinâmica, a criar jogadas, a ter a bola, a provocar sempre dificuldades no posicionamento do Moreirense. Encontrámos muitos caminhos para entrar. Só faltou o golo, criámos excelentes oportunidades.»

«Na segunda parte, com alguma melhoria do Moreirense, acabou por ser um jogo mais equilibrado. Não foi tão bem jogado como na primeira, pelo menos da nossa parte. Contudo, estivemos sempre de olho na baliza do Moreirense. Chegámos a um golo que não valeu e o jogo foi passando, jogando a favor do Moreirense, que tentou contrariar, sair em algumas situações. Diria que, no cômputo geral, fomos melhores, mas para ganhar, neste momento, precisamos de ser muito melhores do que os outros.»

[Próximo jogo com o Benfica:] «Pelo menos sem o Fábio [Cardoso], que já foi castigado hoje. Vamos novamente tentar dar uma boa resposta, como demos nos outros jogos todos. Acho que estamos a jogar muito bem, dá gosto vê-los jogar, treinar. Sinto-me treinador, sinto-me feliz porque vejo um grupo de trabalho a querer ter sucesso e a fazer por isso. Pena que às vezes os resultados, como o de hoje, sejam uma tremenda injustiça e não correspondam ao que se faz dentro de campo. Mas isto ainda nos deve tornar mais fortes e termos a noção e capacidade de que isto também faz parte do futebol.»