O futebolista brasileiro João Victor já não faz parte do plantel do Nacional, clube que rescindiu com o extremo. A cisão foi confirmada pelos insulares, na sua newsletter diária, esta quinta-feira.

João Victor, de 21 anos, chegou aos madeirenses para a época 2020/2021, por empréstimo de uma época dos brasileiros do Grémio Osasco, de São Paulo.

Fez 14 jogos e um golo pelo Nacional.