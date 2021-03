O Sporting rescindiu contrato com Bruno Paulista, médio contratado em 2015 ao Bahia, ainda nos tempos de Bruno de Carvalho, e por indicação de Jorge Jesus, que acreditava que o brasileiro podia ser um novo Talisca.

A verdade no entanto é que Bruno Paulista praticamente nunca foi opção, pelo que nesta altura fazia parte do lote de jogadores excedentários. Nesse sentido, o Sporting chegou a cordo com o atleta e rescindiu contrato.

Bruno Paulista é nesta altura um jogador livre, deixando Alvalade após seis épocas de ligação ao clube, durante as quais fez apenas sete jogos pela equipa principal, mais três pela equipa B. Pelo meio foi ainda emprestados dois anos ao Vasco da Gama (total de 14 jogos) e uma época ao Londrina, todos do Brasil.