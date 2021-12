Ruben Amorim falou em «casa cheia» este sábado para a receção ao Boavista, em jogo da 14.ª jornada da Liga, mas atenção que há restrições para o acesso ao jogo no Estádio de Alvalade.

Além do bilhete, os adeptos terão de apresentar um certificado de testagem/recuperação ou, em alternativa, um teste negativo com validade de 72 horas, no caso de ser PCR, ou de 48 horas, caso seja um teste antigénio. Além dos certificados, será também o «obrigatório o uso permanente de máscara».

Em relação aos testes, o clube informa que a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer uma «testagem massiva», entre sexta-feira e sábado, de forma gratuita, mas os adeptos poderão ainda contar com dois postos montados exclusivamente para o jogo com o Boavista, mas neste caso terão de pagar 10 euros por teste.

Com o objetivo de evitar filas de espera, os adeptos poderão apresentar o certificado, acompanhado por bilhete, mais cedo, nas bilheteiras do estádio, na Loja Verde ou nos vários núcleos na cidade de Lisboa, e levantar uma pulseira que, depois, dará acesso às bancadas sem passar pelo controlo de certificados que será mais demorado.