O Benfica venceu o Boavista por 2-0 na 23.ª jornada da Liga.

Seferovic apontou os dois golos dos encarnados, aos 42 e aos 52 minutos, num jogo em que os axadrezados ficaram reduzidos a dez logo aos 8 minutos por expulsão de Chidozie.

Com este resultado, o Benfica passa a somar 48 pontos na Liga e apanha o FC Porto no terceiro lugar. Os azuis e brancos têm, no entanto, menos um jogo.