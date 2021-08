O Benfica recebeu e venceu o Tondela por 2-1, em partida da quarta jornada da Liga 2021/22.

Os beirões marcaram primeiro, por Salvador Agra, mas os encarnados deram a volta na segunda parte.

Primeiro, foi Rafa quem fez o empate, num lance 'a meias' com Jan Vertonghen, aos 71 minutos. O golo da vitória foi apontado por Gilberto, aos 88 minutos.

A reviravolta na Luz permite ao Benfica isolar-se na liderança do campeonato, antes da pausa para seleções e antes de uma jornada com clássico entre rivais FC Porto e Sporting e na qual os encarnados vão ao terreno do Santa Clara.

