O Boavista venceu o Benfica por 3-0, em jogo da 6.ª jornada da Liga.

Angel Gomes, na conversão de um penálti aos 18 minutos, Elis (38m) e Hamache, ao minuto 76, apontaram os golos dos axadrezados.

Esta foi a primeira vitória do Boavista no campeonato e também a primeira derrota do Benfica, que tinha vencido os cinco jogos anteriores.

O Sporting é agora o novo líder da Liga, com 16 pontos, mais um do que o rival lisboeta.