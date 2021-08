Sexta-feira, 27 de agosto. Se está a ler esta crónica no dia em que a escrevemos, convidamo-o a dar espreitar o cabeçalho do Maisfutebol ou a clicar no ícone da classificação da APP.

Sim, o recém-promovido Estoril dorme líder. Dez pontos em quatro jogos. Espantoso? Sim. Coincidência? De todo.

O campeão da II Liga passada tem posto os adversários na linha desde que regressou ao convívio dos grandes: Arouca, Paços de Ferreira e, agora Marítimo, que regressa ao Funchal com uma derrota apesar da boa réplica deixada no António Coimbra da Mota.

Com Chico Geraldes em franca evidência nos 20 minutos iniciais, o Estoril teve menos bola, mas melhor relação com ela. Mais esclarecido e capaz de se acercar mais vezes da baliza contrária.

O médio formado no Sporting foi bem apoiado por Chiquinho e, claro, pelo inevitável Miguel Crespo, uma das figuras da equipa da linha na época do regresso à primeira.

Aos 14 minutos, a primeira jogada digna de registo da noite, com André Clóvis a picar sobre Paulo Victor e Leo Andrade a negar a emenda final de Geraldes.

Altamente competitivo – à imagem das equipas de Julio Velázquez – o Marítimo foi, no entanto, menos criterioso com bola, tendo mais dificuldades para chegar a ataque, entregue a André Vidigal e a Alipour.

O ligeiro ascendente canarinho foi premiado pouco antes da meia-hora. Miguel Crespo recebeu a bola, ultrapassou Rossi e rematou para o 1-0.

A reação do Marítimo não foi imediata, mas chegou. Mais refletida do que no resultado do que no crescimento da equipa de Julio Velázquez, diga-se. Mas chegou, repetimos, pela insistência de Cláudio Winck que, depois de ganhar uma dividida a Joãozinho apareceu na zona da meia-lua para tabelar com Alipour e rematar para o golo do empate numa diagonal rara, mas sagaz, do lateral-direito do maritimista.

No regresso dos balneários, o jogo tornou-se mais intenso, mas o Estoril fez mais para agarrar os três pontos perante um Marítimo que caiu a pique após ver-se novamente em desvantagem aos 59 minutos, quando Chiquinho fez, com classe, o 2-1 final depois de ultrapassar um receoso Leo Andrade, que já tinha um amarelo e arriscaria a expulsão.

Daí até final, e apesar das substituições dos insulares - três de uma assentada - para tentarem mudar o rumo do jogo, deu mais Estoril, que, com mais bola do que nos 45 minutos iniciais, criou o suficiente para alcançar o golo que lhe daria total tranquilidade.

Não chegou, mas há várias ilações a tirar deste jogo sobre os homens de Bruno Pinheiro. Uma: não precisam de ter muita bola para serem perigosos. Duas: são mais perigosos com ela, como o são, no fundo, todas as equipas que se sentem confortáveis desta forma.