O FC Porto venceu em casa o Arouca por 3-0 na 4.ª jornada da Liga.

Uribe (24m), Taremi (34m) e Marcano (64m) marcaram os golos da equipa de Sérgio Conceição.

O FC Porto, que vinha de um empate no Funchal com o Marítimo, soma agora dez pontos na Liga e na próxima jornada tem clássico marcado com o Sporting.