A Nacional 105 voltou a não ser propícia para o esvoaçar da águia. Depois de a 30 de agosto o Benfica – ainda de Schmidt – deixar pontos em Moreira de Cónegos, nove longas jornadas depois volta a ceder pontos na Liga com um empate (1-1) na Vila das Aves, na rota do mesmo troço rodoviário. Um golo sofrido três minutos para lá da hora penalizou uma segunda parte sofrível do Benfica.

Com cinco alterações no onze comparativamente com a jornada europeia, depois de denominar a primeira parte, ainda que sem ser verdadeiramente incisivo, o Benfica acabou o jogo com o credo na boca. Amdouni ainda adiantou o Benfica no marcador aos 17 minutos, a primeira metade foi de sentido único, mas após o descanso os encarnados puseram-se a jeito para o que viria a seguir.

Segundo empate consecutivo dos encarnados, voltando a perder pontos na Liga três meses e meio depois. O conjunto de Bruno Lage deixa de depender apenas de si para chegar ao primeiro lugar de forma isolada na Liga, objetivo que perseguia. Reta final de qualidade do AVS, que acaba por justificar o empate que apenas Trubin vinha a adiar.

Destino natural mesmo sem acelerar muito

De uma forma natural o Benfica assumiu as rédeas do jogo na Vila das Aves. O conjunto de Bruno Lage jogou predominantemente no meio campo adversário, tentando encontrar o caminho para penetrar no último reduto de um AVS compacto e organizado defensivamente com três centrais que, com o baixar dos laterais, várias vezes se transformou numa linha de cinco.

Depois de dois erros iniciais, em que a primeira fase de construção quase comprometeu, os encarnados expuseram-se sem necessidade. Mercado atirou de forma ansiosa no primeiro caso, Zé Luís – que saiu lesionado ainda na primeira parte – cabeceou ao lado.

Dois lances a contrastar com uma primeira metade de sentido único imposta pelos benfiquistas. Aos 17 minutos Amdouni deu expressão a esse domínio, ao atirar de primeira para o fundo das redes. Combinação ao primeiro toque das águias, com o suíço a atirar com o pé esquerdo para golo. A bola ainda embate no ferro antes de cruzar a linha de golo.

AVS transfigurado muda a rota

Teve de fazer mais o AVS após o descanso. A resposta à desvantagem era claramente limitada e insuficiente para importunar a superioridade adversária, tendo o conjunto de Daniel Ramos de fazer mais. Conseguiu-o ao subir a linha de pressão, aumentando o poder de fogo com o veterano Nené.

O avançado ganhou várias bolas a António Silva e travou um duelo interessante com Trubin. Quando não foi o guarda-redes a defender foi o ferro a suster o cabeceamento do brasileiro de 41 anos numa segunda metade em que, mesmo com as entradas de Pavlidis e Di Maria, o Benfica esteve claramente uns furos abaixo do esperado na manobra ofensiva.

A segunda parte sofrível do Benfica terminou com o golo sofrido no soar do gongo, com um golo plenamente justificado. Diga-se, por parte do AVS. Lance de bola parada, Roux faz um primeiro desvio e é Devenish a desviar para o fundo das redes.

Falha a nona vitória consecutiva o Benfica, com o regresso aos pontos do AVS. A segunda parte avense justifica o resultado, com a estatística a suportar isso mesmo. Os avenses acabaram por ser mais rematadores, criando mais lances de perigo.